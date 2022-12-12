الإثنين 12-12-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع حكومي نيابي لبحث إضرابات النقل

أمطار في طريقها إلى المملكة والأرصاد تحذر

محافظة: شمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية يتطلب توفير 50 مليون دينار إضافية

هام للمشجعين .. الأردنية للطيران تسيّر رحلة لمؤازرة أسود الأطلس في مونديال قطر

من 100 - 475 ديناراً زيادة صرف الدعم لحافلات العمومي والتكسي والسرفيس

سريلانكا: وفاة 3 أشخاص جراء إعصار ماندوس

دوام مديريات الضريبة أيام السبت حتى نهاية العام

الحكومة: 9 - 12.5% انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

حبس موظف حكومي 5 سنوات بعد قبوله رشوة

الذهب يسقط عالمياً في انتظار الفيدرالي

الإثنين، 12-12-2022 12:27 م

ملعب لوسيل.. ثالث معاقل الجنون الأرجنتيني

12202212121022184924523


الوكيل الإخباري -  كأن استاد لوسيل بات ملحقا للملعبين الأسطوريين "لا بومبونيرا" و"مونومونتال" في بوينس آيرس، حيث تحول إلى معقل للأرجنتين في مونديال 2022، بعدما استضاف ليونيل وميسي ورفاقه لثلاث مباريات.

وسيكون معهم على الموعد مجددا، غدا الثلاثاء، لاحتضان 40 ألف من مشجعيهم في نصف النهائي ضد كرواتيا.

ومنذ بداية نهائيات النسخة الـ22 من كأس العالم، كان الجمهور الأرجنتيني العلامة الفارقة في الدوحة.

وبحسب تقديرات السفارة الأرجنتينية في قطر، خطط ما بين 35 و40 ألف أرجنتيني لحضور كأس العالم، وهو ما جعل جمهور "ألبيسيليستي" الأكبر في العاصمة القطرية إلى جانب مشجعي المكسيك والسعودية، والآن المغرب.

وتغذى ميسي ورفاقه طوال البطولة بالحماس القادم من المدرجات، واستفادوا من ميزة الشعور كأنهم يلعبون على أرضهم تقريبا.

ووحده المنتخب المغربي يتفوّق عليهم، من ناحية الدعم الجماهيري في العاصمة القطرية، من بين المنتخبات الأربعة المتواجدة في نصف النهائي.

وقال نجم فرنسا السابق، بطل مونديال 1998، دافيد تريزيجيه، الذي نشأ في بوينس آيرس لعائلة أرجنتينية، إنه "مقارنةً بفرنسا على سبيل المثال، نشعر أن الأرجنتين ليست على نفس المستوى (فنيا) حتى الآن.. لكن ما يساعدها هم مشجعوها".

وفي نهاية كل من المباريات التي فازوا بها، بقي لاعبو الأرجنتين على أرضية الملعب للاحتفال مع الجمهور، وغالبا ما كانوا يرددون أنهم يلعبون من أجل "45 مليون" أرجنتيني.

وبالنسبة لتريزيجيه، فإن الوضع الحالي في الأرجنتين يفسر العلاقة الخاصة بين اللاعبين و"هينتشاس"، أي المشجعين المتفانين.

وأوضح "أول صورة عالقة في ذهني عن فريق الأرجنتين، كانت في المكسيك عام 1986.. كان هناك جنون في ذلك الوقت، لكن ليس الجنون الحالي.. في حينها كان هناك الجانب الرياضي، لكن كانت هناك أيضا مخاوف اجتماعية واقتصادية في البلاد، مما يجعل الشغف أكبر".

وفي الأرجنتين، نقلت وسائل الإعلام المحلية الكثير من القصص، عن لمشجعين ادَّخروا لمدة 4 أعوام من أجل تحمل تكاليف الرحلة إلى قطر، وقاموا بتغيير الـ"بيسو" إلى دولار حتى لا يفقدوا قيمة ما ادَّخروه، لأن التضخم يلتهم القوة الشرائية للمواطن (بلغ 76.6 بالمئة منذ مطلع العام الحالي).

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202212113933236716716

رسالة خاصة من بنزيما للاعبي فرنسا قبل مواجهة المغرب

12202212112451972236703

النصيري يطلق رسالة قوية لإشبيلية من قطر

12202212103629595322819

نجم المغرب على رادار برشلونة

12202212102359620998498

التاريخ يعاند الأرجنتين قبل نصف نهائي كأس العالم أمام كرواتيا

1220221295415469478775

صدمة.. وفاة صحفي ثان أثناء تغطية مونديال قطر 2022

1220221293353480218847

ظهور عربي في مواجهة الأرجنتين وكرواتيا بنصف نهائي مونديال قطر 2022

أخبار متعلقة
12202212102359620998498

التاريخ يعاند الأرجنتين قبل نصف نهائي كأس العالم أمام كرواتيا

6393129b4236042f3506db43

الباندا "سهيل" يتوقع الفائز في مباراة الأرجنتين وهولندا اليوم

122022893937232103901

مونديال قطر.. فيفا يعاقب السعودية

12202288523228762987

كواليس اللقاء السري بين ليفربول ونجم المنتخب المغربي

12202279525802316301

قائمة هدافي مونديال قطر 2022

638f1d504c59b749385c7066

قطر تزف خبرا سارا للمواطنين والمقيمين في الدول الخليجية