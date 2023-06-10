السبت 10-06-2023
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السبت، 10-06-2023 06:03 ص

الأرصاد: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم

غبار


الوكيل الاخباري - يستمر تأثير حالة ضعيفة من عدم الإستقرار الجوي في المملكة اليوم السبت ،حيث تنخفض درجات الحرارة ، الأجواء مغبرة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، كما يتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وفق الأرصاد الجوية. 

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ليلاً:  ومع ساعات المساء  تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي ؛  الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا


التحذيرات ليوم السبت:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة .


- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.


أما يوم الأحد نهاراً تنخفض درجات الحرارة قليلا ، الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


 ليلاً:   الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

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