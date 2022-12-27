الأرصاد: فرصة حتى ساعات العصر لسقوط زخات خفيفة من المطر

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئياً بوجها عام وهناك فرصة حتى ساعات العصر لسقوط زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية واقصى شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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ليلاً: أجواء باردة جداً في أغلب المناطق، مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الثلاثاء

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها بسبب الضباب الكثيف في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية والأودية والسهول.

- خطر تشكل الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الشراة .

