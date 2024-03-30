الارصاد : اختلاف واضح على حالة الطقس وهذه فرص تساقط الامطار

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن التحليلات للنماذج العددية والمحاكاة للغلاف الجوي تشير الى تأثر المملكة هذا الاسبوع بكتلة هوائية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية سوف تؤدي الى رفع الحرارة بحيث سوف تزيد عن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام ما بين 6-8 درجات مئوية .

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وبالتالي سوف يسود طقس دافئ في اغلب مناطق المملكة حيث من المتوقع ان تسجل الحرارة العظمى في العاصمة عمان ما بين 26 بداية الاسبوع ترتفع في منتصف الاسبوع الى 28 درجة مئوية ، بينما سوف نشعر بطقس حار نسبيا في المناطق المنخفضة مثل الاغوار والعقبة والتي سوف تسجل الحرارة العظمى فيها بداية الثلاثينات حيث تتراوح ما بين 32 الى 34 درجة مئوية.





كما اضاف ال خطاب بأن التحليلات اظهرت الى عدم توقع لاي امطار خلال الاسبوع الحالي.