الخميس 20-10-2022
الوكيل الاخباري

مركز الأزمات يحذر المواطنين - تفاصيل

إثيوبيا تكشف عن موعد انعقاد محادثات السلام حول تيغراي

النقل البري: اشتراط حسن السلوك لـ "السائق وكنترول" الباص ليس بقرار جديد

خطة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان بحي الشيخ جراح

رئيس هيئة الاركان يفتتح مباني جديدة في المنطقة العسكرية الشرقية

موسكو تحذر الغرب من خط الصدام العسكري مع روسيا

ترفيع ضباط في الأمن إلى رتبة لواء وإحالتهم للتقاعد - أسماء

اتحاد الجامعات العربية: العالم سيستحدث 133 مليون وظيفة

أستراليا تحذر من الفيضانات مع تزايد الأمطار

تعرف على المناطق التي ستشهد أمطارًا غزيرة في المملكة - أسماء

الخميس، 20-10-2022 12:55 م

تعرف على المناطق التي ستشهد أمطارًا غزيرة في المملكة - أسماء

0L5A1677


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن المناطق الجنوبية والشرقية فرصتها أكبر في تساقط الأمطار الغزيرة اليوم الخميس وتحديدا في محافظتي العقبة ومعان ومناطق جبال الشراة.

اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن باقي محافظات المملكة ستشهد زخات متفرقة من الأمطار تأثرا بحالة عدم الاستقرار.


ونوه أن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ خلال الساعة 9 مساء اليوم وتستمر لغاية مساء يوم غدٍ الجمعة .


علماً أن دائرة الأرصاد أصدرت تحذيرات من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية في ساعات المساء والليل و تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل بما فيها منطقة البحر الميت.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
غيوم

أمطار غزيرة تشهدها مناطق في المملكة اليوم

1020227181537743220883

الارصاد : أمطار رعدية في طريقها إلى الأردن

ابراج السادس

درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية اليوم

10202211194036400878660

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

10202214175020116773719

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الأردن نهار

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

أخبار متعلقة
1020227181537743220883

الارصاد : أمطار رعدية في طريقها إلى الأردن

www.elmostaqbal.com_2022-09-22_16-08-36_517921

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

10202211194036400878660

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

الوكيل نهار

بدء تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة اليوم

غيوم

الأرصاد تحدد موعد بدء تأثير الأجواء الباردة على المملكة

320227172219946165515

تفاصيل اول مُنخفض جوي سيؤثر على الاردن في هذا الموعد