تعرف على المناطق التي ستشهد أمطارًا غزيرة في المملكة - أسماء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن المناطق الجنوبية والشرقية فرصتها أكبر في تساقط الأمطار الغزيرة اليوم الخميس وتحديدا في محافظتي العقبة ومعان ومناطق جبال الشراة.

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وأضافت الأرصاد اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن باقي محافظات المملكة ستشهد زخات متفرقة من الأمطار تأثرا بحالة عدم الاستقرار.



ونوه أن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ خلال الساعة 9 مساء اليوم وتستمر لغاية مساء يوم غدٍ الجمعة .



علماً أن دائرة الأرصاد أصدرت تحذيرات من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية في ساعات المساء والليل و تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل بما فيها منطقة البحر الميت.