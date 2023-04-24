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الإثنين، 24-04-2023 09:04 ص

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الاثنين

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الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الاثنين ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتبقى الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 8، وفي مرتفعات الشراة 21 - 7، وفي مناطق البادية 28 - 12، وفي مناطق السهول 25 - 11، وفي الأغوار الشمالية 28 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 19، وفي البحر الميت 29 - 17، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.


 




 

 


 

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