تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ينحسر تاثير المنخفض الخماسيني، حيث تتأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتعود حول معدلاتها الطبيعية، الأجواء ربيعة معتدلة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.



🔺 تحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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