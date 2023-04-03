الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

ناسا تعلن أسماء رواد الفضاء في مهمتها حول القمر

منطاد صيني جمع معلومات من مواقع عسكرية أميركية

تونس تبدأ إجراءات تعيين سفير في دمشق

وفاة مواطن بحادث دهس في شارع المدينة

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة عمل إلى بروكسل

قصف إسرائيلي عنيف يطال العاصمة السورية دمشق

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا

حاملة طائرات أمريكية تتمركز قرب سواحل سوريا

القيادة العامة للقوات المسلحة تقيم إفطاراً للمتقاعدين العسكريين

تشكيلات ووحدات القوات المسلحة تقيم عدداً من موائد الإفطار

الإثنين، 03-04-2023 10:40 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الأجواء دافئة في أغلب المناطق و أكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة.

ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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