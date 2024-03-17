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الأحد، 17-03-2024 12:44 ص

حالة عدم استقرار جوي وامطار غزيرة بالمملكة اعتباراً من اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة بحالة من عدم الأستقرار الجوي مساء اليوم الأحد حيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية.

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أما يوم الاثنين يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء غير مستقرة وباردة نسبياً وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطرعلى فترات في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في ساعات الليل المتأخرة غزيرة أحياناً خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وهطول حبات البردز

 

 

وقالت الارصاد الجوية لـ "الوكيل الاخباري" إن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي ستكون يومي الاثنين والثلاثاء لتشهد المملكة هطول زخات من المطر في مختلف مناطق المملكة يصحبها الرعد أحياناً. 

 

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