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الأربعاء، 12-04-2023 09:32 م

متى ينتهي المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن ؟

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الجمعة بمرتفع جوي حيث ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء غالبا مشمسة ومستقرة، ولطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الاجواء ليلاً باردة نسبيا في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
 
ويوم السبت نهاراً يطرأ ارتفاع اخر على الحرارة لتسجل حول المعدلات الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. 

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وتكون الأجواء ليلاً باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

فيما تستمر الاجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة يوم الخميس مع هطول الامطار في شمال ووسط المملكة والمناطق الشرقية، تكون غزيرة احيانا في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

 

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