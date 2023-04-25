الثلاثاء 25-04-2023
الوكيل الاخباري

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثالثة

أمطار جديدة قادمة إلى المملكة الجمعة

تحذير من رابط خبيث عبر واتساب يوهم المواطنين بفرصة عمل مع فيسبوك براتب 900 دينار يومياً

شويغو يبحث القضايا الأمنية مع نظرائه من إيران وسوريا وتركيا

هبوط كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

المصفاة تشتري حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة بالعقبة والمطارات - وثائق

رئيس أوزبكستان: العلاقات الروسية الأوزبكية تطورت نحو الشراكة الكاملة

السفير الأردني في تل أبيب يزور النائب عماد العدوان وهو "بصحة جيدة"

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في القدس بعد الاعتداء عليهم

مخالفات السير القاتلة.. مختصون ينادون بثنائية الردع والمنظومة الأخلاقية

الثلاثاء، 25-04-2023 03:39 م

أداة جديدة لتوصيل الدواء إلى الجسم بلا ألم

image (2)


الوكيل الإخباري- نجح باحثون في ابتكار أداة لتوصيل الدواء إلى جسم الإنسان دون الشعور بأي ألم.

وكشف الباحثون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة أن الابتكار عبارة عن رقعة لتوصيل الأدوية عبر الجلد، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري، نقلاً عن دورية «أدفانسيد ماتريال» العلمية.

اضافة اعلان


ووجد الفريق البحثي أنه يمكن استخدام الأداة في التوصيل الدوائي لتحقيق فوائد لا تحققها الطرق التقليدية.


وكانت هناك محاولات سابقة لتوصيل الأدوية عبر الجلد، لكن لم يُكتب لها النجاح، لأن الطبقة الخارجية القاسية من الجلد كانت تمنع معظم الجزيئات الصغيرة من المرور عبرها.


وطوّر الباحثون رقعة يمكن ارتداؤها تستخدم موجات فوق صوتية غير مؤلمة على الجلد، ما يخلق قنوات صغيرة يمكن للأدوية أن تمر من خلالها.


وأوضح الباحثون أن هذا النهج يمكن أن يفسح المجال لتقديم علاجات لمجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، مشيرين إلى إمكانية تكييفه لتوصيل الهرمونات ومرخيات العضلات والأدوية الأخرى.


والرقعة التي ابتكرها الباحثون مدمجة مع الكثير من محولات الطاقة الكهروضغطية على شكل قرص التي يمكنها تحويل التيارات الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، ويتم تضمين كل قرص في تجويف بوليمري يحتوي على جزيئات الدواء المذابة في محلول سائل، وعندما يتم تطبيق تيار كهربائي على العناصر الكهروضغطية، فإنها تولد موجات ضغط في السائل، ما يخلق فقاعات تنفجر على الجلد، وتنتج هذه الفقاعات المتفجرة جزيئات صغيرة من السوائل يمكنها اختراق الطبقة الخارجية الصلبة للجلد، وهي الطبقة القرنية.


وقال شيا تشين يو، الباحث الرئيس في الدراسة: «الفائدة الرئيسة لهذه الطريقة هي تجاوز الجهاز الهضمي بالكامل، فعند إعطاء الدواء عن طريق الفم، عليك إعطاء جرعة أكبر بكثير من أجل حساب الخسارة التي قد تتعرض لها في الجهاز الهضمي»، مؤكداً أن هذه الطريقة الجديدة أكثر استهدافاً وتركيزاً لتوصيل الأدوية.
وأعطى الباحثون بعض الحيوانات دواء «النياسيناميد» باستخدام رقعة الموجات فوق الصوتية، ليكتشفوا أن كمية الدواء التي اخترقت الجلد كانت أكبر 26 مرة من الكمية التي يمكن أن تمر عبر الجلد دون مساعدة الموجات فوق الصوتية.


وقارن الباحثون النتائج من رقعتهم الجديدة مع الوخز الدقيق، وهي تقنية تُستخدم أحياناً لتوصيل الأدوية عبر الجلد وتتضمن ثقب الجلد بإبر مصغرة.
وخلصوا إلى أن الرقعة الخاصة بهم كانت قادرة على توصيل الكمية نفسها من

 

«النياسيناميد» في 30 دقيقة التي يمكن توصيلها بإبر دقيقة على مدى ست ساعات.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1520344153583832700

طبيب يوضح كيف نميز بين البواسير والسرطان

2023423162933441ZW

4 علامات تحذيرية لسرطان الرئتين تظهر في الصباح

tbl_articles_article_22402_100c6ac6e70-c565-4e22-93a1-b56d006bd614

علاجان فعالان لتعرق اليدين

64467d1c4c59b758446cbd34

خمس عادات يومية يمكن أن تجعلنا نشعر بالمرض

201714203916660IV_447737348

دراسة : وجبتان من الأسماك أسبوعياً لحماية القلب

dbf79815-cc71-49d9-8ca7-6054854d4b83

طبيبة تحدد أفضل الإضافات للسلطة صحياً

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_35359_34581a04643-5135-47f6-ac75-eccb3b5084f1

تورم القدمين بلا ألم .. اسبابه ومتى يكون خطيراً ؟

1635082766_555_22843_thyroidglandinneckhighlightedin3dimagetorepresentmedullarythyroidcancer

ابتكار جهاز يحاكي الغدة الدرقية