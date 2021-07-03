أسوأ الأطعمة التي تؤثر على صحة القلب

الوكيل الإخباري - هناك بعض الأنواع من الأغذية يمكن تصنيفها كأسوأ أغذية بالنسبة للقلب وصحته، لما لها من آثار ضارة، خاصة لدى المرضى المصابين بأمراض القلب أو الذين يخشون من الوقوع في براثنه.



كثيراً ما كتبنا عن الحمية الأنسب لصحة القلب: تجنب الأطعمة الغنية بالشحوم الحيوانية والملح، والتركيز على الخضار والفواكه والزيوت الأحادية أو المتعددة غير المشبعة، والحبوب الكاملة.



وفي ما يلي نعدد ما يراه أخصائيو التغذية اليوم أسوأ خمسة خيارات طعامية حديثة للمصابين بمرض القلب (الإكليلي أو ضيق الشرايين التاجية) أو الذين يخشون الإصابة به.

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1- الصودا

أو كل ما يقع في تصنيف "السكر البسيط"، فهذه الأشربة (مثل الكولا وسائر المشروبات الغازية السكرية) تحرض على ظاهرة الالتهاب في الجسم، وترفع مستويات سكر الدم بصورة مفاجئة، ما يوقع الشرايين (ومنها شرايين القلب) تحت خطر التصلب والانسداد، عدا عن أنها تؤهل للإصابة بداء السكري.



2- الأطعمة المحلاة المخبوزة بالفرن

ويدخل ضمن هذه كل الحلويات التي تحوي السكر الأبيض أو البني، أو العسل، أو الدبس، أو عصير الذرة أو غيره من العصائر (مثل الفطائر والكعك الأجنبي وشتى الحلويات العربية)، فهذه كلها تسبب إجهاداً لعمليات الأكسدة الطبيعية في الجسم، كما تبين في دراسة كندية حديثة، ما يؤدي لتصلب الشرايين وارتفاع الضغط ومرض أو قصور القلب.



3- الكربوهيدرات (الفحمائيات) المكررة

الموجودة في الصلصات المستخدمة كإضافات في أطعمتنا الحديثة، مثل الكتشاب ketchup، والموجودة في الخبز الأبيض، وفي مستحضرات اللبن الحديثة المحلاة والخالية من الدسم.



4- الدهون المحوَّلة trans fats

التي تهدرج فيها الشحوم لتحول اصطناعياً إلى شحوم غير مشبعة، مثل المارجرين margarine والسمن الصناعي، فبينما صار أخصائيو التغذية اليوم يقبلون الدهون الطبيعية (إذا أُكلت باعتدال) كدهون غير ضارة بالقلب، فهم يجمعون على أذى الدهون المحولة، وعلى أنها تؤدي حتماً لمرض القلب والأوعية.



5- بودرة الحليب coffee creamer المستخدمة للخلط بالقهوة

فهي -برأي الأخصائيين- تزخر بالدهون المحولة (بفتح الواو)، تماماً مثل المارجرين، ونفس التحفظ ينطبق على كل طعام تبين لصاقته أنه يحتوي على زيوت مهدرجة، مثل الأطعمة الجاهزة التي تزخر بها الأسواق التجارية (سوبرماركت) والمطاعم هذه الأيام.



6- النقانق hotdogs

فهذه لحوم مصنعة processed foods محشوة بالإضافات الصناعية كالنترات والفوسفات والكربوهيدرات، وقد ثبت أنها من دون شك مرتبطة بنسب عالية من الإصابة بمرض القلب.

المصدر - صحتك