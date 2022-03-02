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الأربعاء، 02-03-2022 03:54 م

الحصوة اللعابية.. الأسباب وسبل الوقاية

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الوكيل الإخباري - سلطت الجمعية الألمانية لجراحات الفم والفك والوجه الضوء على الحصوة اللعابية التي تنشأ بسبب تكلسات القنوات الناقلة للعاب.

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وأوضحت الجمعية أن أسباب نشوء الحصوة اللعابية تتمثل في التغيرات الطارئة على تركيبة اللعاب بسبب التهابات الغدة اللعابية وأمراض الأيض. 

 

ويندرج تضيق قنوات الغدد اللعابية ضمن أسباب نشوء الحصوة اللعابية، ويحدث هذا التضيق بفعل الإصابات أو الالتهابات أو بعض الأمراض مثل النكاف.


ويرجع نشوء الحصوة اللعابية أيضا إلى تراجع إفرازات اللعاب بسبب جفاف الفم الناجم عن قلة شرب السوائل.

 

وعادة ما تكون الحصوة اللعابية مصحوبة بتورم في الفم وصعوبات في البلع.

 

ويتوقف علاج الحصوة اللعابية على حجمها؛ حيث يتم علاج الحصوات الصغيرة بواسطة المنظار أو بالموجات التصادمية. أما الحصوات الكبيرة فيتم استئصالها جراحيا.


وللوقاية من الحصوة اللعابية ينبغي شرب السوائل بكثرة ومضغ العلكة الخالية من السكر، وذلك من أجل تحفيز إفراز اللعاب.

 

العين الإخبارية  

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