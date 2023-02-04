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السبت، 04-02-2023 10:46 ص

تبدأ من 25 سنة.. خبراء يحددون بداية الشيخوخة

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الوكيل الإخباري- يعتقد الكثيرون أن الشيخوخة تبدأ لدى الإنسان عندما يشيب الشعر وتكثر التجاعيد في الوجه، أو عندما يتقوس الظهر، لكنها في الحقيقة تبدأ في وقت مبكر عن ذلك بكثير.

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وبحسب موقع "ميديسين نت" المختص في الشؤون الطبية، فإن شيخوخة الجلد لدى الإنسان تبدأ وهو في الخامسة والعشرين من العمر، وليس في الخمسين أو الستين كما قد نعتقد.

الشيخوخة تبدأ على نحو بطيء وتدريجي، ففي الخامسة والعشرين، يتوقف جسمنا عن إنتاج مادة الكولاجين على غرار ما كان يفعل في فترات سابقة.


وعندما يتراجع إنتاج الكولاجين في الجسم، فإن هذا الأمر يؤثر على تماسك البشرة ونضارتها لدى الإنسان، لكن الوضع يختلف من شخص إلى الآخر.


ويمكن للفرد أن يتبع بعض الخطوات حتى يحافظ على بشرته من زحف التجاعيد لبعض الوقت، لا سيما عندما يتبع نظاما صحيا في الأكل والنوم.
أما بشكل عام فإن الشيخوخة تبدأ في الثلاثين، ففي هذا العمر، يبدأ الجسم في فقدان الكتلة العضلية، علما بأن الجسم يتكون من أربعة عناصر هي الدهون والعضلات والعظام والماء.


ولدى بلوغ هذا العمر، قد تبدأ أعضاء مهمة مثل الكبد والكلى في فقدان بعض خلاياها، فيما قد فقد العظام عددا من المعادن وتصبح أقل كثافة.


وعندما يتراجع نسيج العضلات في الجسم، فإن ذلك يقود مباشرة إلى انخفاض مستوى الماء لدى الإنسان، بينما تزداد نسبة الدهون بشكل ملحوظ، حتى أنها قد ترتفع بواقع الثلث مقارنة بمستوى سنوات الشباب.


ولأجل تفادي أعراض الشيخوخة قدر الإمكان، يوصي الخبراء بخطوات مساعدة مثل:


ممارسة التمارين الرياضية باستمرار وعدم الركون إلى الخمول.


اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضار والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

تفادي التدخين بشتى أنواعه.

 

الكونسلتو الطبي

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