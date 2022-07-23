تعرف على فوائد شعر الذرة

الوكيل الإخباري - يعرف شعر الذرة، أيضاً، باسم شواشي الذرة، أو حرير الذرة، وينمو بين القشرة وحبة الذرة الطازجة، ويكون على شكلِ خيوط أو ألياف رقيقة ولامِعة، تساعد هذه الألياف اللامعة والرقيقة في تلقيح الذرة ونموه.

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فوائد شعر الذرة

1. مصدر جيد لمضادات الأكسدة:

يعتبر حرير الذرة مصدراً طبيعياً غنياً بمضادات الأكسدة الفلافونويدية، خاصة مركبات الفلافونويد، ومضادات الأكسدة تحمي خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي. والإجهاد التأكسدي هو أحد الأسباب الرئيسية لعدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك: مرض السكري، وأمراض القلب، والسرطان، والالتهابات. وقد تكون هذه المركبات مسؤولة عن العديد من فوائد حرير الذرة.



2. له خصائص مضادة للالتهابات:

الالتهابات جزء طبيعي في جسم الإنسان كاستجابة لنظام المناعة، لكن الالتهابات المفرطة مرتبطة بمختلف الأمراض، مثل: أمراض القلب والسكري، بعض الدراسات المخبرية والحيوانية وجدت أن مستخلص شعر الذرة قد يقلل الالتهابات عن طريق إيقاف نشاط مركبين رئيسيين مسؤولين عن الالتهابات. ويحتوي شعر الذرة، أيضًا،على المغنيسيوم، الذي يساعد في تنظيم الاستجابة الالتهابية في الجسم.

3. يحسن مستويات الكوليسترول:

حرير الذرة يساعد على خفض مستوى الكوليسترول، فقد ساهم تناول مُستخلص حرير الذرة في تقليل قيمة مؤشر تصلب الشرايين، ومستويات الكوليسترول الكلي، والبروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يُعرف بالكوليسترول الضار، بينما ساعد على زيادة عدد الصفائح الدموية، ومستويات البروتين الدُّهني مرتفع الكثافة، أو ما يُعرف بالكوليسترول النافع، وبالتالي فإنّه قد يُساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

4. يخفض ضغط الدم:

لشعر الذرة تأثير في علاج ارتفاع ضغط الدم، حيث يعمل على طرح السوائل الزائدة من الجسم، فهو يعد من البدائل الطبيعية ليستخدم كمدر للبول، إذ يعمل على خفض ضغط الدم.



5. يساعد على خفض مستويات السكر بالدم:

تناول مُركبات الفلافينويد المُستخلصة من حرير الذرة قد يُساهم في خفض مستويات السكر بالدم لدى المُصابين بمرض السكري، وعلى الرغم من ذلك فإنّ تناول كمياتٍ كبيرة من حرير الذرة، قد يُقلل مستويات السكر في الدم بشكلٍ كبير، ما قد يتعارض مع القدرة على التحكّم في مستوياته لدى مرضى السكري.



6. فوائد شعر الذرة للكلى:

قد تُساعد مُضادات الأكسدة الموجودة في شعر الذرة على تقليل خطر الإصابة باعتلال الكلى، الناجم عن مرض السكري، بالإضافة إلى بعض المُضاعفات الأخرى لمرض السكري.



7. يعزز عمل الجهاز الهضمي:

يمتاز شعر الذرة بالعديد من الفوائد الصحية، منها: تعزيز صحة الهضم، وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث أظهرت الدراسات أن شاي شعر الذرة يساهم في تحفيز إفراز العصارة الصفراوية من الكبد، التي يتم تخزينها في المرارة، ما يساعد في الحصول على عملية هضم سليمة.

8. يساعد في إنقاص الوزن:



هناك أدلة من الدراسات، التي أجريت على الفئران لدعم فوائد حرير الذرة لفقدان الوزن، لكن هناك حاجة إلى التجارب البشرية.







زهرة الخليج

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