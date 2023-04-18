خبيرة تكشف أثر كبير لتناول حفنة من الفول السوداني يومياً

الوكيل الإخباري- قالت خبيرة التغذية الألمانية ياسمين شولتس إن الفول السوداني يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بمجموعة فيتامينات B وفيتامين E والحديد والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس والزنك.



وأضافت شولتس أن الفول السوداني يزخر أيضاً بالبروتين النباتي، كما أنه غني بالسعرات الحرارية، التي تمد الجسم بالطاقة؛ حيث تشتمل 100 غرام منه على نحو 600 سعراً حرارياً.

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وأردفت خبيرة التغذية الألمانية أن الكمية الصحية اليومية من الفول السوداني تبلغ نحو 30 غراماً، ما يعادل حفنة ملء اليد تقريباً، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول الفول السوداني في حالته الطبيعية، أي غير محمص وغير مملح.

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