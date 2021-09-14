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الثلاثاء، 14-09-2021 03:17 م

فوائد جديدة للعلاج بالصدمات الكهربائية

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الوكيل الإخباري - وجد باحثون في الولايات المتحدة أن العلاج بالصدمات الكهربائية يقلل من خطر الانتحار لدى مرضى الاكتئاب الذين خرجوا حديثًا من المستشفى.

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العلاج بالصدمات الكهربائية (المعروف أيضًا باسم النبضات الكهربائية) هو علاج فعال لعدد من الأمراض العقلية، بما في ذلك الاكتئاب، وفقا لمقال نشر في المجلة الأمريكية للطب النفسي.

حدد باحثون من جامعات ييل وكونيتيكت وكولومبيا وروتجرز 10500 مريض تزيد أعمارهم عن 65 عامًا خضعوا للعلاج بالصدمات الكهربائية من 2011 إلى 2015 باستخدام قاعدة بيانات برنامج التأمين الصحي الوطني "Medicare".

 

كما ضمت المجموعة الضابطة 30 ألف شخص لم تتم معالجتهم بهذه الطريقة بهدف إجراء المقارنات المطلوبة بعد الوصول إلى نتائج التجربة.

أظهر التحليل المقارن أنه في أول 90 يومًا بعد الخروج من المستشفى، كان الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب شديد أو اضطرابات نفسية أخرى والذين خضعوا للعلاج بالصدمات الكهربائية أقل احتمالًا بـ 55% للانتحار.

 

المصدر - لبنان 24 

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