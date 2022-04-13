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الأربعاء، 13-04-2022 02:19 م

ماهي فوائد الخردل الأصفر وما قيمته الغذائية

الخردل الاصفر يعزز مناعة الجسم


الوكيل الإخباري - ماهي فوائد الخردل الأصفر وما قيمته الغذائية، الخردل الأصفر يأتي من بذور نبات الخردل الأبيض، ثم يضاف إليه الكركم، ويعد من أحد أنواع الأغذية المفيدة للصحة بسبب قيمته الغذائية العالية فهو غني بالفيتامينات، والدهون، والأملاح، والكربوهيدرات، والمعادن، وفي التالي نتعرف على فوائده.

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عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الفوائد التي يحققها تناول الخردل الأصفر، وهي:

 

1 - الخردل الأصفر له فوائد عدة تتعلق بصحة الجلد والأمراض الجلدية، وهي فوائد تتحقق سواء بتناول الخردل الأصفر، أو باستخدام المستحضرات التي تحتوي عليه وتطبيقها على الجلد، ومن فوائده:


- الخردل الأصفر يحتوي على عناصر مقاومة للالتهابات، وبالتالي له قدرة على تحفيز عمل بعض الإنزيمات مثل الكاتاليز، وهي أنزيمات تساعد في الشفاء من مرض الصدفية.
- يساهم في علاج أعراض مرض التهاب الجلد التماسي مثل الحكة والاحمرار.
- يعالج أعراض الإصابة بالسعفة وهي مرض جلدي يظهر على شكل فطريات جلدية.

 

2 - الفيتامينات والمعادن في الخردل الأصفر تساعد في تخليص الجسم من السموم، وبالتالي يساهم الخردل الأصفر في تعزيز مناعة الجسم.
3 - الخردل يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم، وبالتالي فإن تناوله يقي من هشاشة العظام لدى النساء.
4- استخلاص زيت الخردل الأصفر واستهلاكه في القلي، مناسب أكثر لمرضى القلب ومرضى ارتفاع الكوليسترول، خاصة أنه غني بأحماض أوميغا 3 الصحية.
5- يدخل الخردل في عدد من الوصفات التي تعالج آلام الحلق واحتقانه، وهو يعالج نزلات البرد والأمراض الموسمية مثل الانفلونزا ويخفف من أعراضها مثل احتقان الأنف.
6- من فوائد الخردل تحسين عملية الهضم، وهو يساعد في التخلص من التجمعات الهضمية الضارة في المعدة، كما أنه يعالج الإمساك.

 

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