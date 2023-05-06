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السبت، 06-05-2023 09:22 ص

دراسة : المكالمات الهاتفية تزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 25%

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الوكيل الإخباري- وفقاً لبحث جديد نشر في مجلة القلب الأوروبية، يمكن أن تزيد مكالمات الهاتف النقال، من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 25%.

ويشير البحث إلى أنه على الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل المختلفة جعلت المكالمات أقل شيوعاً، إلا أن إجراء مكالمات لمدة 30 دقيقة فقط في الأسبوع على هاتفك المحمول قد يزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم لديك.


وبما أن ارتفاع ضغط الدم قد يتسبب بمشاكل صحية خطيرة، ابتداء من النوبات القلبية وانتهاء بالسكتات الدماغية، ينصح الباحثون بتقليل إجراء المكالمات قدر المستطاع للتقليل من أضرارها المحتملة. 
 
تم جمع المعلومات حول استخدام الهواتف المحمولة لإجراء واستقبال المكالمات من خلال استبيان شمل مجموعة كبيرة من مستخدمي الهاتف المحمول، حيث تتبع فريق البحث المشاركين لمدة 12 عاماً، وأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس وحالة التدخين وضغط الدم. 


وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أولئك الذين أمضوا نصف ساعة فقط في الأسبوع، كانوا أكثر عرضة بنسبة 12% لارتفاع ضغط الدم، في حين ازداد الخطر بنسبة 25% لدى الأشخاص الذين استخدموا الهاتف لست ساعات أسبوعياً، وفق ما أوردت صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

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