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الأحد، 30-01-2022 11:16 ص

طيران الجزيرة الكويتية تقر شراء 28 طائرة إيرباص بـ3.4 مليار دولار‎‎

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية، عن موافقة مجلس إدارتها على توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات، لشراء 28 طائرة بقيمة 1.03 مليار دينار كويتي (3.4 مليار دولار).

وقالت الشركة في إفصاح نشرته على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، يوم الأحد، إن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه في 27 كانون الثاني/ يناير الجاري، على توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 20 طائرة من طراز ”إيه 320 نيو“، و8 طائرات من طراز ”إيه 321 نيوز“.

وأضافت الشركة أن مجلس الإدارة وافق أيضا على توقيع اتفاقية لشراء محركي طائرة من طراز CFM LEAP1-A26، بقيمة 9.8 مليون دينار (نحو 32.2 مليون دولار) لدعم عمليات الشركة“.

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