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السبت، 31-12-2022 04:35 م

نصائح قبل السفر إلى أمريكا الجنوبية

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الوكيل الإخباري - تمتلك أمريكا الجنوبية جاذبية خاصة تجعلها ضمن الوجهات السياحية التي ينجذب إليها السياح من كافة أنحاء العالم لزيارتها والاسترخاء بها فترة العطلة السياحية، لاحتوائها على العديد من المناطق الجبلية الشاسعة والغابات الكثيفة والشواطئ الخلابة، وللتعرف أكثر على الوجهة السياحية فإنها تتكون من أثنى عشر دولة مستقلة وثلاثة أقاليم تحتوي جميعها على الأنهار الجليدية والإطلالات الخاصةوالمدن الاستعمارية والشواطئ.

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في الآتي، بعض الخطوات الآتية قبل السفر إلى أمريكا الجنوبية:

 

تأمين السفر
من الضروري الحصول على تأمين السفر قبل أي رحلة حتى لو كانت لبضعة أيام فقط.
الفواتير الطبية ليست السبب الوحيد للحصول على التأمين، تعتبر السرقة مشكلة للمسافرين في كل مكان وستغطي بعض حزم التأمين المتعلقات المسروقة في الوثيقة، يُنظر إلى السياح على أنهم هدف سهل نظرًا لوجود أشياء ذات قيمة عالية، لذا فمن الضروري التأكد من توخي الحذر طوال الرحلة السياحية.

 

اللغة
من أفضل الأشياء التي يجب معرفتها قبل السفر إلى أمريكا الجنوبية هي اللغة المحلية، حيث يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في الرحلة السياحية، غالبية البلدان في القارة ناطقة بالإسبانية، سيظل المسافر قادرًا على إجراء تفاعلات هادفة مع السكان المحليين.

 

حجز الجولات
واحدة من أفضل النصائح للسفر في أمريكا الجنوبية، أو في أي مكان في هذا الشأن، هي عدم حجز أول جولة يمكن أن تختلف مسارات الرحلة والتكلفة اختلافًا كبيرًا بين المشغلين، لذا فمن الأفضل تجنب حجز الجولات من خلال الفندق أو النزل إلا إذا كان المسافر قد قارن الأسعار في مكان آخر بالفعل، في حين أن البعض لديهم نوايا حسنة ويقدمون أسعارًا تنافسية.

 

 

سيدتي 

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