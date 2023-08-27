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الأحد، 27-08-2023 10:19 ص

أحمد عز "صعيدي" لأول مرة في "فرقة الموت"

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الوكيل الإخباري- بدأ النجم المصري أحمد عز استعداداته لتصوير فيلمه السينمائي الجديد بعنوان "فرقة الموت"، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد اختيار أماكن التصوير النهائية.

وتدور أحداث فيلم "فرقة الموت" في فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن العشرين، حيث سيلعب أحمد عز دور ضابط شرطة ينحدر من الصعيد، ويكلف هذا الضابط بمهمة إلقاء القبض على خلايا إجرامية تنشط في المنطقة.

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يأتي هذا الدور كفرصة لأحمد عز لتقديم دور صعيدي للمرة الأولى في مسيرته الفنية، ومن المتوقع أن يقدم أداءً مميزاً في هذا الدور.

 

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