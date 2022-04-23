أسرة مسلسل أحلام سعيدة تحتفل بإنتهاء تصويره

الوكيل الإخباري - أكد القائمون على مسلسل “أحلام سعيدة” الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي انتهاء عمليات تصوير المسلسل.

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حيث احتفلت أسرة المسلسل بتصوير آخر المشاهد، وقامت بنشر صور الاحتفالية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتصدرت الفنانة يسرا بطلة المسلسل الصور التي نشرها مخرج العمل عمرو عرفة على توتير، والتي علق عليها بالقول: “فركش، الحمد لله تم الانتهاء من تصوير أحلام سعيدة”.



وقال عمرو عرفة إن تصوير المسلسل استغرق حوالي 4 أشهر، وعبّر عن سعادته بالنجاح الذي حققه في الموسم الرمضاني.



ويتناول العمل قصة 3 سيدات تجمعهن الصداقة، ويعشن تجارب مختلفة تساعدهن على تخطي مشكلاتهن.



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