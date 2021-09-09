الموت يفجع نجم بوليوود اكشاي كومار

الوكيل الإخباري - غيّب الموت اليوم أرونا بهاتيا والدة نجم بوليوود أكشاي كومار بعد صراع مع المرض.

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وقد أعلن كومار الخبر الحزين عبر صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ناعياً إياهاً وكاتباً :"لقد كانت قلبي، واليوم أشعر بألم لا يطاق في قلبي، رحلت والدتي بسلام صباح اليوم لتجتمع مع والدي في العالم الآخر".



وكانت والدة أكشاي كومار نقلت إلى إحدى مستشفيات مومباي يوم 3 سبتمبر الجاري في حالة حرجة، وتوفيت بعد أقل من 5 أيام من مكوثها فيها للعلاج.



وعلق العديد من النجوم مقدمين التعزية لـ أكشاي على خسارته لوالدته مواسينه في مصابه الأليم والذي يكون بالتالي خسر والديه.

المصدر - الفن