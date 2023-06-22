تطورات سلبية في حالة سيلين ديون الصحية

الوكيل الإخباري- تعاني النجمة العالمية سيلين ديون صعوبة شديدة في تحريك جسدها، رغم وجود فريق طبي على أعلى مستوى للاهتمام بحالتها الصحية، إلا أن وضعها في تراجع مستمر بسبب المرض.



وورد في تقرير نشره موقع "رادار" أن صحة سيلين ديون تتراجع بشكل ملحوظ، ويتوقع الفريق الطبي المشرف على حالتها صعوبة عودتها للغناء من جديد، رغم محاولاتها المستمرة في الشفاء كي تعود لممارسة حياتها الطبيعية.

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كما ورد في التقرير أن النجمة تسعى لبيع منزلها في لاس فيغاس الذي تبلغ قيمته 30 مليون دولار، وعاشت فيه أكثر من 15 عاماً، للانتقال للعيش بجانب عائلتها في كندا بسبب وضعها الصحي.



ولدى سيلين ديون 11 شقيقاً وشقيقة، وهم جميعاً مصدر قوة ودعم لها، لذلك قررت أن تعيش بالقرب منهم.



وأكدت ديون الشهر الماضي في بيان رسمي عبر حسابها على إنستغرام، أنها تبذل جهداً كبيراً لاستعادة قوتها، لكن الحفلات ستكون صعبة عليها في الوقت الراهن، وهي تنتظر أن تصبح قادرة على الوقوف مجدداً أمام الجمهور على المسرح.



واعتذرت ديون من جمهورها، مؤكدة أن إلغاء حفلاتها "سيكسر قلبها"، لكنه القرار الأفضل، إلا أنها وعدتهم أنها لن تستسلم للمرض.

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