تيسير فهمي: أنا حية أُرزق ومعتزلتش الفن

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة تيسير فهمي، حقيقة اعتزالها مهنة الفن بعد غيابها 11 سنة عن مشاركتها في الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها لم تفكر يومًا في الاعتزال.



وقالت تيسير فهمي في تصريح لموقع ـ"القاهرة 24": أنا معتزلتش الفن.. وحية أرزق.. والناس اللي بتقول إني اعتكفت هو في حد بيعتكف 11 سنة؟



وتابعت تيسير فهمي: بضحك لما بشوف شائعات اعتزالي، ولاعيبة الكورة بس اللى بيعتزلوا الفنان لأ وأعماله هتفضل موجودة.



وشاركت تيسير فهمي في العديد من الأعمال الفنية المهمة، حيث تعد مشاركتها في فيلم عشاق تحت العشرين، بمثابة انطلاقة مهمة بالنسبة لها، ومن ثم توالت عليها العديد من الأعمال الفنية مع كبار النجوم وقتها فعملت مع الراحل أحمد زكي في فيلمي العوامة 70 والليلة الموعودة، ومسلسل طيور بلا أجنحة، ومع الراحل الساحر محمود عبد العزيز وغيرهم من النجوم.

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