راغب علامة ينعى رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق

الوكيل الإخباري-غيّب الموت صباح اليوم الرئيس الاسبق لمجلس النواب اللبناني حسين الحسيني، عن عمر ناهز 86 عاماً.

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ونعى عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والفنية الراحل بكلمات مؤثرة على صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي .



ومن الشخصيات الفنية، نذكر الفنان اللبناني راغب علامة الذي كتب على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر:" رحم الله رجل الدولة الآدمي المتواضع وصاحب الأيادي النظيفة ، الرئيس حسين الحسيني. برحيله خسر لبنان رجل دولة حقيقي. إنا لله وانا اليه راجعون، البقاء لله".

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