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الإثنين، 23-08-2021 03:43 م

شاهد أخر ظهور للفنانة نانسي عجرم مع ابنتها

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صوراً جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مع ابنتها الصغرى ليا وهما تلعبان وتشاهدان راقصات الباليه على التلفاز.

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وارتدت ليا بدلة راقصات الباليه ويبدو انها كانت تحاول تقليد الراقصات المحترفات على الشاشة وعلق المتابعون واشادوا بجمال الطفلة الصغيرة التي كبرت عن اخر مرة نشرت فيها الفنانة اللبنانية صوراً لها


ومنذ ولادتها سرق ليا الاضواء ولفتت الانظار بجمالها الذي ورثته عن والدتها ووالدها الدكتور فادي الهاشم خصوصا لون عينيها الزرقاوين اللامعة.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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