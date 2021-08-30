شاهد ...بودي غارد نانسي عجرم يلفت الأنظار بوسامته وجاذبيته

الوكيل الإخباري - افتتحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم السبت الماضي، أولى حفلات ستارز أون بورد في أنطاليا التركية، ولفتت الأنظار بإطلالتها الناعمة وبأدائها الرائع لمجموعة كبيرة من أجمل اغانيها.

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وارتدت نانسي في الحفل فستاناً باللون الزهري الناعم من دون أكمام ويتميّز بقصّته البسيطة مع ريش من اللون نفسه عند منطقة الصدر مع فتحة عند الجانب، واعتمدت تسريحة "الشينيون" وماكياجاً هادئاً.

وظهرت نانسي مع مدير أعمالها جيجي لامارا في الكواليس وقبل صعودها الى المسرح وبجانبها حارس يترصّد تحركّها براحة، فكان محط اهتمام الجمهور، ولاحظ الكثير من المشاهدين وسامة الشاب وأناقته والجاذبية التي يتمتع بها، متسائلين ما إذا كان "البودي غارد" الخاص بها أو أحد رجال الأمن الخاصين بالحفل.





من جهة ثانية، تستعد نانسي لإحياء حفل غنائي في 2 أيلول (سبتمبر)، في منطقة الساحل الشمالي، وستقدّم خلاله باقة متنوعة من أغاني ألبومها الجديد، وأغانيها القديمة.



وكانت نانسي عجرم قد طرحت أخيرا أحدث كليباتها الغنائية الذي يحمل عنوان "سلامات"، عبر قناتها في "يوتيوب"، والأغنية تناسب الأجواء الصيفية وهي من كلمات الشاعر شادي نور، ألحان‎ محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة.

المصدر - لها