شاهد - مديحة حمدي في أول ظهور بعد شفائها من كورونا

الوكيل الإخباري - حلّت الفنانة مديحة حمدي ضيفةً على برنامج "90 دقيقة" الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة قناة "المحور"، في أول ظهور لها بعد تعافيها من فيروس كورونا الذي أُصيبت به في الفترة الماضية.



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في البداية، قالت بسمة وهبة خلال تقديمها للفنانة القديرة، إنها إحدى فنانات الزمن الجميل وإنسانة قبل أن تكون فنانة، وأم وزوجة وفية وراقية.





كما أشارت إلى أن الجمهور كان يشعر دوماً أن مديحة حمدي مثل أخته أو أمه، بالقول: "بتعيشك بأدوارها القصة والحكاية وأعمالها حاضرة دايماً، مين ينسى دورها في "حضرة المتهم أبي"، و"البحار"، و"عيلة الدوغري"، وتاريخها المهم في الإذاعة مثل "الإمام الشافعي"".





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