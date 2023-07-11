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الثلاثاء، 11-07-2023 04:27 م

شركة مصرية تتكفل بعلاج الفنان ايمان البحر

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الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  في مصر تكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وأكد البيان أن الشركة المتحدة تتواصل مع أسرة الفنان لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

يذكر أن أمنية البحر درويش ابنة الفنان إيمان البحر درويش، نشرت صورة لوالدها على فراش المرض، عبر حسابها على Facebook نشرت أمنية الصورة وكتبت تعليقا: "سيشهد التاريخ أن دة بقى إيمان البحر درويش".

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وظهر إيمان البحر درويش بشكل مختلف تماما وبخسارة وزن واضحة.

 

في الفن


 




 

 


 

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