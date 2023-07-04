رقم قياسي لكريم عبد العزيز في السينما المصرية

الوكيل الإخباري- منافسة ساخنة للغاية، تشهدها دور العرض في مصر والوطن العربي خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، حيث تتنافس مجموعة من الأعمال الفنية.



تلك المنافسة التي وضعت كريم عبد العزيز وزميله كريم محمود عبد العزيز في المقدمة من خلال فيلم "بيت الروبي" الذي يتقاسمان بطولته، ونجح في تحقيق ما يزيد عن 50 مليون جنيه إيرادات خلال أيام.



لكن المفاجأة وفق ما أعلنه مخرج الفيلم بيتر ميمي، هي أن الفيلم استطاع أن يحقق في ليلة عرض واحدة ما يزيد عن 10 ملايين جنيه مصري، ليصبح الإيراد اليومي الأعلى في تاريخ السينما المصرية.



المخرج المصري كتب عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا "إيرادات فيلم بيت الروبي أمس فقط تخطت العشرة مليون جنيه.. رقم أول مرة يحصل في السينما.. الحمدلله ان الفيلم لمس الناس.. الحمدلله".



الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي استفاد من عرضه قبل أيام من انطلاق السباق السينمائي، وهو ما منح الجمهور الفرصة لمشاهدته وتقييمه قبل تواجد باقي الأفلام المتنافسة.

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