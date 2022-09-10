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السبت، 10-09-2022 04:53 م

شيرين عبد الوهاب بأحدث ظهور برفقة إبنتها التي أخذت ملامحها

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الوكيل الإخباري-أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بصورة جديدة من أحدث إطلالاتها برفقة إبنتها الكبيرة، وذلك من خلال نشر الصورة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت شيرين وهي تحضن إبنتها وعلامات الفرح والسعادة بدت على ملامحهما، وعبرت شيرين عن حبها الكبير لإبنتها من خلال تعليق أرفقته بالمنشور قالت فيه: "أحلى بنت في الدنيا بنتي حبيبتي".


وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة بشكل كبير معبرين عن حبهم الكبير للفنانة المصرية مشيرين إلى أن إبنتها أصبحت تشبهها بشكل كبير وبدأت تأخذ ملامحها بدقة.

 

الفن

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