صورة-وفاة نجم افلام "مارفل" اليوم بشكل مفاجئ

الوكيل الإخباري- رحل فنان القصص الهزلية جون روميتا عن عمر يناهز الـ93 عامًا، الذي شارك في إنشاء عدد من الشخصيات الشهيرة في عالم "مارفل" للقصص المصورة.

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ونعى جون روميتا جونيور والده، قائلا: "أقول هذا بقلب مثقل.. توفي والدي بسلام أثناء نومه"، متابعا: "إنه أسطورة في عالم الفن ويشرفني أن أسير على خطاه، أرجوكم احتفظوا بتعازيكم هنا احتراما لعائلتي، لقد كان أعظم رجل قابلته على الإطلاق"، وفقا لما نشره موقع "هوليوود ريبورتر".



جون روميتا هو كاتب قصص مصورة أمريكي، ولد عام يناير 1930، كان أول عمل كاريكاتوري له في عام 1949 كفنان في "مارفل" والتي من خلالها التقى روميتا برئيس التحرير ستان لي، وانضم إلى عالم "مارفل" في 1965، وبحلول يونيو 1973، تمت ترقية "روميتا" إلى مدير فني في "مارفل"، وأثرت بشكل كبير على مظهر كاريكاتير للقصص المصورة طوال السبعينيات والثمانينيات.





مصراوي

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