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السبت، 24-04-2021 11:28 ص

عمرو أديب يكشف عن تطور جديد في خلافه مع محمد رمضان - فيديو

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الوكيل الاخباري - كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، عن تطور جديد في خلافه مع الفنان محمد رمضان، مشيرا إلى أنه يشعر بأن هناك تعديا وغطرسة من جانب الأخير تجاهه.

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قال أديب في برنامجه "الحكاية"، "البعض يسألني عن البلاغ الذي قلت إنني سأقدمه ضد محمد رمضان، وبالفعل توجه أول أمس الأستاذ طارق جميل سعيد المحامي إلى النيابة ومكتب النائب العام وتقدم بـ 4 بلاغات ضد محمد رمضان".

وأضاف الإعلامي المصري قائلا، "أود تذكير حضراتكم أنني تقدمت بهذه البلاغات لأنني وجدت أن هناك تعديا".

 

وتابع "أود أن أقول لحضراتكم إنني لست من الشخصيات التي ترفع قضايا على أحد، لكنني وجدت أن هناك تعديا وأن هناك غطرسة وأن هناك ضرورة ليأخذ الشخص حقه بالقانون".


وأكد أنه سيمتثل لحكم القانون والقضاء، مستطردا "أنا عايز حقي .. لأنني لست بلطجيا ولا أخذ حقي بيدي ولا بالشتيمة، بل بالقانون في دولة القانون".

 



وأوضح أديب أنه سيتبرع ما سيحصل عليه من تعويضات جراء هذه القضية إلى مستشفى أبو الريش للأطفال، لافتا إلى أنه سيضيف ضعف المبلغ بمناسبة شهر رمضان.


وواصل قائلا "نحن أمام القانون ليس لنا ميزة، لا هو نمبر وان ولا أنا الإعلامي الكبير"، حسب قوله.


وكان عمرو أديب شن هجوما عنيفا على رمضان، بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب: "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون"، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد "موسى".


ورد محمد رمضان على انتقاد عمرو أديب له باقتباس مشهد من مسلسله الشهير "الأسطورة" وأدخل عليه صوت أديب، وهو يقول: "يا محمد اللي نحسبه موسى طلع فرعون" ليرد عليه رمضان: "بس يا بابا".


وأصدر النائب العام المصري قرارا بإحالة بلاغ ضد الفنان محمد رمضان إلى نيابة استئناف القاهرة، بتهمة إهانة القضاء وحيازة عملة مزورة واستفزاز مشاعر المواطنين والتحريض على عدم احترام أحكام القضاء.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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