فيديو - محمد رمضان يكشف لأول مرة نهاية مسلسل جعفر العمدة

الوكيل الاخباري - تصدر مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وتباينت ردود الفعل على المسلسل، الذي يشارك فيه عدد من نجوم الصف الأول في مصر، ويحظى بمشاهدة واسعة من الجمهور المصري والعربي، حيث تصدر المسلسل الأكثر مشاهدة بين العديد من الأعمال الدرامية التي تعرض الموسم الحالي.

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تحدث محمد رمضان عن نهاية مسلسل جعفر العمدة مؤكدًا أن النهاية ستكون سعيدة ومرضية للجمهور.



وأضاف رمضان في تصريحات تلفزيونية :" النهاية هتبسطكم جدًا جدًا، نهاية إن شاء الله ترضي الجمهور متحبطش حد ويارب تليق بالمسلسل".



المحامي الذي تقدم بالطلب استند إلى المادة الأولى من قانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات بأن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشرا أو كانت مثبتة أو مسجلة على أي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.



وأكد المحامي أن القانون واضح في جواز تعديل الترخيص الممنوح للمسلسل بتعديل مشاهده حماية لصورة القانون في أعين الشباب والجمهور.



فيما كشف مصدر خاص من داخل العمل إنه لن يحدث أي تغيير لنهاية أحداث المسلسل، موضحا أن هذه الأحداث ما هي إلا من نسج الخيال ومجرد تمثيل، كما أن العمل تم الانتهاء من تصويره قبل بدء شهر رمضان الكريم، لذلك لن يتم تعديل أي نهايات.

القاهرة 24