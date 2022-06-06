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الإثنين، 06-06-2022 04:41 م

كارمن سليمان تكشف عن سر سعادتها

كارمن-سليمان


الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة المصرية كارمن سليمان صوراً جديدة لها من داخل أحد الفنادق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لبست ثياب كاجوال مع قميص بنقشة الحمار الوحشي، وبدت مبتسمة وعلقت كاشفة سر السعادة الى متابيعها حيث كتبت: ان تحب نفسك هو اول اسرار السعادة.

الصور حازت على عدد كبير من الاعجابات وعلق المتابعون معبرين عن اعجابهم بإطلالة سليمان. وكانت الفنانة طرحت في الشتاء اغنيتها "خيرة" ذات الايقاعات الخليجية، الاغنية من كلمات عبداللطيف آل شيخ وألحان عبدالقادر الأحمد وتوزيع ميكس وماستر محمد عصمت، وتسجيل صوت ماهر صلاح.

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الفن

 




 

 


 

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