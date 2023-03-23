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الخميس، 23-03-2023 02:37 م

ماذا قال بيومي فؤاد عن مسلسل «الكبير أوي»؟

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان الكوميدي المصري، بيومي فؤاد، عن كواليس مشاركته في الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي"، المقرر أن يبدأ عرضه اعتباراً من اليوم الخميس ضمن أعمال الموسم الدرامي الرمضاني.

وأشار بيومي، في تصريحات صحافية، إلى أن الموسم السابع من المسلسل يحمل مفارقات كوميدية مستمرة، تضاف إلى المشاهد الكوميدية التي حققت نجاحاً كبيراً في المسلسل الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

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ويؤدي بيومي دور "الدكتور ربيع"، الطبيب الخاص بـ"الكبير أوي"، الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد مكي.


وكشف البرومو الثاني للمسلسل عن جرعة كبيرة من الكوميديا في الموسم الجديد من "الكبير أوي"، فظهر تقليد رحمة أحمد "مربوحة" لميريام فارس وغناء أغنيتها الشهيرة لكأس العالم "سلام عليكم". كما يقرر حزلقوم (أحمد مكي) شراء نادٍ رياضي، ويحل بعد الإعلان عن ذلك ضيفاً على برنامج "الدرجة التالتة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.


ومسلسل "الكبير أوي 7"، من بطولة أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد ومصطفى غريب وسماء إبراهيم، وآخرين، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور قصة مسلسل "الكبير أوي 7" حول حالة الفتور الذي يعيشها الكبير بعد سنوات من زواجه بـ"مربوحة"، التي تقدم دورها الفنانة رحمة أحمد، ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع امرأة أخرى، لكن "جوني" شقيق "الكبير التوأم" يتدخل، وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى "جميلة"، تقدم دورها الفنانة اللبنانية نور، مع محاولة "جوني" البحث عن ذاته، والعمل "لايف كوتش" بالمزاريطة.


ويحل مجموعة من الفنانين والمشاهير ضيوف شرف على أحداث المسلسل، منهم: أحمد السقا، نور، والإعلامي إبراهيم فايق.

 

زهرة الخليج

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