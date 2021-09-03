محمد رمضان يستعين بنقابة من دون فنانين معروفين!

الوكيل الإخباري - أصدرت نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان، الخميس، بياناً مفاجئاً لتوضيح حقيقة ما حدث مع الفنان محمد رمضان وتكريمه هناك ومنحه لقب سفير الشباب العربي.





ونشر رمضان صورة من البيان وعلق عليه عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام"، قائلاً: "شكراً نقابة المهن التمثيلية و وزارة الثقافة اللبنانية على التوضيح، رسمياً سفير الشباب العربي".

اضافة اعلان



وجاء في البيان: "ردًا على الحملة الإلكترونية المبرمجة التي تعرض لها مهرجان أفضل الدولي الذي يرأسه مازن نوري وحول تكريم الممثل والمغني المصري محمد رمضان نحن نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان مرسوم رقم 4293 في تاريخ الأول من إذار من سنة 1954."



وتابع البيان: "شاركنا برعاية الحفل بشخص النقيب عبد الرحمن الشامي، نؤكد بأن التكريم كان رسميًا ومشاركتنا بمعية رعاية وزارة الثقافة في لبنان دلالة على الدور الرائد للمهرجان ونجاحه وأن سفير الشباب العربي النجم محمد رمضان، كان أهلًا لهذا التكريم وبناء عليه اقتضى التنويه".



وتجدر الإشارة إلى أن نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان لا تضم فنانين لبنانيين معروفين.

يذكر أن محمد رمضان أعلن مؤخرا عن حصوله على شهادة الدكتوراة الفخرية أثناء زيارته إلى لبنان، متوجها بالشكر إلى وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني"، وذلك بعد استلامه شهادة من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وتسبب تكريم محمد رمضان في إعلان عباس مرتضى وزير الثقافة اللبناني وفريد بوسعيد نقيب الموسيقيين ونعمة بدوي نقيب ممثلين لبنان في تكذيب إدعاءات رمضان، مشيرين إلى أنهم لا علاقة لهم بالتكريم،

واستنكارهم منح مركز ثقافي شهادة الدكتوراة الفخرية لأي شخص.



وبعدها بأيام أصدر المركز الثقافي الألماني الدولي بيانًا ينص على سحب شهادة الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان، كما قام المركز بتقديم اعتذار للشعب المصري.





لها