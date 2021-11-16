ميادة الحناوي تكشف عن إعجابها بغناء لاروسي - صور

الوكيل الإخباري - أقام الفنان فايز السعيد حفل تكريم خاص لمطربة الجيل السيدة ميادة الحناوي في دبي، حضره نخبة من النجوم والإعلاميين، وقفت النجمة الهولندية لاروسي، والتي تقيم في دبي منذ مدة،وحيّت النجمة العرببة الكبيرة، ثم فاجأتها بغناء أغنيتها الشهيرة "مهما يحاولوا يطفّوا الشمس"، حيث أبهرت الحضور بحفظها للأغنية الصعبة، وهي غنّتها بالعربية واللكنة الأميركية.

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مطربة الجيل ميادة الحناوي، والتي أحيت قبل هذه السهرة حفلاً طربياً ، أبدت إعجابها بالأداء الجميل للفنانة العالمية لاروسي، وقالت لها، أنتِ موهوبة وتستحقي الكثير من النجاح، وهنّأتها على إصرارها ومثابرتها على تعلّم اللغة العربية، والغناء بالعربية وتمنت لها التوفيق، قائلة "أتمنى أن تغنّي لي في كل مرة نلتقي فيها، أغنية من أغنياتي".













المصدر - الفن