وفاة فنان عربي شهير - صورة

الوكيل الاخباري- تُوفي، الفنان التشكيلي العُماني موسى بن عمر الزدجالي، بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 40 عاماً، حيث يعد من أبرز الفنانين التشكيليين العُمانيين الذين أسهموا بنتاجهم على المستويين المحلي والدولي.



يُعد الفنان موسى عمر المولود بولاية مطرح، عام 1971 من أهم الفنانين الذين عملوا على إبراز هوية الفن التشكيلي العُماني للعالم، فهو عضو في الاتحاد الدولي للفنون التابع لليونسكو وجمعية الفنون العُمانية، ومرسم الشباب، ومن خلال مشاركات فنية متعددة على مدى أكثر من 30 عاماً، تميز ببصمته الفنية الخاصة به، والتي أفردت تجربته الفنية بطابع مغاير من حيث الشكل والمضمون والتقنية التي يقوم باستخدامها في تحويل المواد الخام إلى قطع فنية، المُسمّاة محلياً (الخيش).

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