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الأحد، 23-07-2023 12:01 م

مدير مهرجان القاهرة: عبلة كامل ترفض التكريم

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الوكيل الإخباري- قال المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي، إن إدارة المهرجان لا تريد أن تتسبب في إحراج أي من الفنانين ليتم تكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي.

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وأضاف أمير خلال مقابلة تلفزيونية مع الاعلامية سهير جودة، في برنامج "الستات" عبر شاشة "النهار"، أن عبلة كامل رفضت التكريم في المهرجان القومي للمسرح وطلبت الابتعاد عن الأضواء، معتبرا أنه ليس من الجيد الضغط على الفنانين عبر الإلحاح عليهم من أجل التكريم.

و أشار إلى أن عادل إمام لا يرفض حضور المهرجانات الفنية، لا سيما أنه شارك قبل سنوات في مهرجان الجونة، موضحا أن الزعيم قامة فنية كبيرة على الساحة الفنية.

وأوضح مدير المهرجان أن هناك مجهود يتم من أجل استقطاب فنانين أمريكيين لحضور الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


وأضاف أن النسخة الماضية من المهرجان كادت أن تشهد مشاركة نجم أمريكي كبير، وقد تم الاتفاق معه على التفاصيل، لكنّ الأمر تعطّل قبل قدومه بأسبوع فقط.


وأشار إلى أن مهرجان القاهرة له اسمه على مستوى العالم ويُصنّف من الفئة «أ»، متابعا: "لن ندفع آلاف أو ملايين الدولارات لفنان أجنبي ليأتي للمهرجان لمجرد التصوير على السجادة الحمراء".

 

في الفن


 




 

 


 

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