الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 04:15 م

الاتحاد الأوروبي يضيف 11 دولة بينها الأردن لقائمة السفر الآمن

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الوكيل الإخباري - ذكر دبلوماسيون، أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت الأربعاء، على إضافة 11 دولة، منها الأردن والسعودية وقطر، لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية.

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ووافق سفراء دول الاتحاد الـ 27 على إضافة هذه الدول في اجتماع الأربعاء، على أن يسري القرار في الأيام المقبلة.


والقائمة لا تشمل بريطانيا، عضو التكتل السابق الذي ظهرت به سلالة دلتا المتحورة التي تسببت في زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا لقدرتها الكبيرة على العدوى.


وإلى جانب الأردن والسعودية وقطر، تضم القائمة كندا وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبروناي وكوسوفو ومولدوفا والجبل الأسود.
وتلقت دول الاتحاد الأوروبي توصيات برفع قيود السفر تدريجيا عن الأربعة عشر دولة المدرجة حاليا على القائمة وهي ألبانيا وأستراليا وإسرائيل واليابان ولبنان ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية ورواندا وصربيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة.
والمنطقتان الإداريتان الصينيتان، هونغ كونغ ومكاو، مدرجتان أيضا على القائمة.
ولا يزال بإمكان كل دولة من الاتحاد الأوروبي طلب اختبار كورونا نتيجته سلبية أو إخضاع القادمين إليها لحجر صحي.

 




 

 


 

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