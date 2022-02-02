الاحتلال يرصد 297 حالة إصابة بالسلالة الفرعية من أوميكرون

الوكيل الاخباري- أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف ما يقرب من 297 حالة إصابة بالسلالة الفرعية من متحور "أوميكرون" BA.2، حتى الآن.

اضافة اعلان

وقالت رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، شارون ألروي بريس، إنه تم اكتشاف ما يقرب من 297 حالة إصابة بسلالة كورونا BA.2 في إسرائيل.



وأوضحت أن "من بين أولئك الذين تم العثور عليهم، يتعافى 12 شخصا".



وأضافت أن وزارة الصحة ليست على علم حتى الآن بحالات إصابة متكررة تتعلق بالسلالة الجديدة.



وقد تكون سلالة BA.2 قابلة للانتقال بمقدار 1.5 مرة أكثر من متغير Omicron الأصلي BA.1، وفقا لبيانات مراقبة الأمراض المعدية في الدنمارك.

روسيا اليوم



