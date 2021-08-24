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الثلاثاء، 24-08-2021 03:27 م

فلسطين تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح موديرنا بتبرع أميركي

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الوكيل الإخباري- تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 500 ألف جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، بتبرع من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر آلية كوفاكس.

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وقالت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي، عقدته في رام الله، بمشاركة رئيسة وحدة الشؤون الفلسطينية بالإنابة ستايسي باريوس، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. ريتشارد بيبيركورن، والممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسيف في فلسطين، السيدة لوسيا المي: نعلن اليوم استلام نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من نوع موديرنا، مقدمة من الحكومة الأمريكية عبر آلية كوفاكس، بواقع 300 ألف جرعة للضفة الغربية و200 ألف جرعة إلى قطاع غزة.


وتوجهت الكيلة بالشكر للحكومة الأمريكية على هذا التبرع، كذلك قدمت شكرها للشركاء في منظمة الصحة العالمية واليونسيف على جهودهم الاستثنائية في تسهيل دخول هذه الشحنة إلى فلسطين ونقلها للمستودعات في نابلس وقطاع غزة.

 


المصدر : وفا 

 

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