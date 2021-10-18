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الإثنين، 18-10-2021 09:36 م

نيوزيلندا تمدد الاغلاق العام في مدينة أوكلاند لأسبوعين إضافيين

نيوزلاندا


الوكيل الإخباري - أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، تمديد الإغلاق العام في أوكلاند، أكبر مدن البلاد لأسبوعين إضافيين، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تكثيف عمليات التطعيم ضد كورونا.

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وقالت أرديرن في مؤتمر صحافي إنه لن تكون هناك تغييرات في القيود الاجتماعية المستمرة منذ 62 يوما في أوكلاند، مشيرة إلى أن "أي تخفيف مؤقت للقيود، لن يساعد في أنجاح خطتنا لتقليل حالات الإصابة بكورونا وزيادة التطعيمات".


وأضافت: "أهم شيء سيحدث فرقا في الوقت الحالي، إلى جانب اللقاحات، هو استمرار الامتثال للقيود".


يذكر أن الإغلاق العام بدأ في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة في منتصف أغسطس، في محاولة لوقف تفشي متغير "دلتا" شديد العدوى من كورونا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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