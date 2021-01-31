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الأحد، 31-01-2021 02:05 م

403 إصابات جديدة

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

وفاة
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل وفاتين، و403 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و410 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية "رام الله والبيرة 1، قلقيلية 1".


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (21)، طولكرم (24)، نابلس (46)، رام الله والبيرة (94)، بيت لحم (30)، سلفيت (8)، الخليل (25)، ضواحي القدس (9)، أريحا (5)، جنين (13)، قلقيلية (3)"، قطاع غزة (125)  .


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (9)، طولكرم (14)، نابلس (21)، رام الله والبيرة (44)، بيت لحم (0)، سلفيت (18)، الخليل (29)، ضواحي القدس (0)، أريحا والأغوار (0)، جنين (21)، قلقيلية (19)"، قطاع غزة (235) .
وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الكيلة إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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