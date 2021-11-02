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الثلاثاء، 02-11-2021 02:00 م

6 أطعمة يجب أن تكثر منها بعد تلقي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - توفر لقاحات كورونا حماية كبيرة من العدوى بالفيروس المستجد، كما تحمي من المضاعفات الناتجة عنه.

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وقد يخشى البعض من الآثار الجانبية إثر تناول اللقاح، إلا أن النظام الغذائي عادة ما يلعب دورا فى السيطرة على هذه المضاعفات الناتجة عن التطعيم، ويساعد جسمك على العمل بأداء أفضل للتعافي من تلك الآثار.


وعلى ذمة موقع "فيري ويل هيلث" verywellhealth، المعني بالشؤون الصحية، فهناك بعض الأطعمة التى يجب عليك تناولها بعد تلقى جرعات اللقاح وهي:

 

1- الفواكه والخضراوات
تساعد في تقوية جهاز المناعة وتسمح للجسم بمحاربة الأمراض بشكل أفضل، خاصة الغنية بفيتامين C، التى تساعد الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء، الذي يحارب الالتهابات والأمراض مثل الغريب فروت والبرتقال والليمون والفلفل الأحمر، والبروكلي والسبانخ.

2- المكسرات
المكسرات هي مصدر رائع للفيتامينات والمعادن التي تعمل على دعم نظام المناعة الصحي والحفاظ على القلب، كما أنها تساعد في منع الالتهاب، لذا تناول اللوز والكاجو والجوز (عين الجمل) والفستق.

3-الأسماك الدهنية
مثل السلمون والتونة المليئة بأوميغا 3، وهي دهون صحية للقلب يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم وتخفض ضغط الدم وتمنع انسداد الشرايين.
وتشير الأبحاث إلى أن دهون أوميغا 3 قد لا تساعد فقط في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، ولكنها قد تساعد أيضًا في إدارة أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي وقد تحمي من السرطان أيضًا.

4- شوربة الدجاج
لأنه يملك خصائص مضادة للالتهابات تعمل على المساعدة في تخفيف الأعراض التي تأتي مع مكافحة المرض، خاصة إذا كانت تحتوي على قطع الجزر والبصل والكرفس، وكل منهم يوفر المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والحديد، وهي مصادر رائعة للبيتا كاروتين، وهو أحد أشكال فيتامين A الذي يعمل كمضاد للأكسدة، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر الدجاج حصة كبيرة من البروتين، مما يساعد على تشغيل الأجسام المضادة والحفاظ على عمل الجهاز المناعي بكفاءة.

5- الماء
الماء ضروري لضمان قدرة الجسم على محاربة الخلايا والأمراض المختلفة، لذلك من الضروري تعويض هذه السوائل المفقودة، التى تساعد في دعم جهاز المناعة وتكوين الأجسام المضادة بعد التطعيم.

6- المحار
لأنه غنى بالزنك، وهو معدن يعمل على إزالة مسببات الأمراض من الجسم ويساعد على إنتاج المزيد من البروتينات لمحاربة الالتهابات الفيروسية.

 

وحذر التقرير من تناول الأطعمة المعالجة والمصنعة مثل رقائق البطاطس.

 

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

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