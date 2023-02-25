«بشرة اليوغا».. كيف تحصلين عليها؟

الوكيل الاخباري - هل جربتي الذهاب إلى جلسات اليوغا، وبعد مغادرتكِ لتلك الجلسة، شعرتِ بأنكِ أكثر شباباً وتبدين أصغر سناً؟ إذا كان هذا ما شعرتي به، فقد اختبرتِ ما يسمى «بشرة اليوغا».

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و«بشرة اليوغا» هو مصطلحٌ صاغته فنانة المكياج المشهورة سارة هيل، وعرّفته على أنه «بشرة صحية ومتوهجة ورطبة ومشرقة وشفافة وطبيعية، أي أنها تبدو في أفضل وأجمل حالاتها».



ولكن لا تقلقي، ليس عليكِ قضاء ساعة في ممارسة اليوغا كل يوم للحصول على مظهر نديٍ ورائع، إذ في الواقع، يمكن أن يؤدي استخدام بعض منتجات وتقنيات المكياج المناسبة إلى جعلكِ تبدين وكأنكِ خرجتِ للتو من فصل «يوغا».



الحصول على بشرة اليوغا أسهل مما تعتقدين





تتطلب بعض اتجاهات المكياج الكثير من المنتجات ويداً ماهرة لتحقيقها، فمثلاً تحتاجين إلى فرشاة جديدة تماماً لتطبيق بعض التقنيات، في حين أن رسم عين القطة بالآيلاينر يحتاج ثباتاً في اليد يشبه ثبات الجراحين.

ولكن سارة هيل، وضعت خطواتٍ سهلة للحصول على مظهرٍ أكثر طبيعية للمكياج، وكذلك الحصول على «بشرة اليوغا».



وفي تدوينتها على إنستغرام، تقول هيل إن الخطوة الأولى هي تنظيف بشرتكِ كما تفعلين عادةً، والانتظار حتى تجف تماماً قبل الانتقال إلى الخطوة التالية، والتي تستلزم وضع البرايمر.



وبعد ذلك، تقومين بوضع كريم أساس سائل خفيف أو متوسط الدرجة، كما يجب أن تتأكدي من عدم استخدام خافي عيوب كامل التغطية، حيث سيؤدي ذلك إلى إبطال المظهر الطبيعي الذي تبحثين عنه.



وبمجرد وضع كريم الأساس، أضيفي قطرة من زيت الوجه وهايلايتر سائل إلى راحة يدك ثم دلكيها على وجهكِ باستخدام يديكِ.



ويمكنك إضافة خافي العيوب إلى منطقة أسفل العينين وإضافة كريم أحمر الخدود للحصول على لون إضافي، ومن ثم استخدام بخاخ تثبيت لا يحتوي على الكحول أو كمية صغيرة من بودرة التثبيت من أجل الحفاظ على المكياج طوال اليوم حتى في حالات التعرق، وحينها تحصلين على تلك البشرة المتوهجة أو ما يُعرف ببشرة اليوغا.



أفضل المنتجات لتحقيق «بشرة اليوغا»



ستحتاجين إلى عددٍ قليل من المنتجات المختلفة للحصول على «بشرة اليوغا» المثالية، وبالطبع، يمكنكِ استخدام ما لديكِ بالفعل، ولكن إذا كنتِ تريدين التقاط المظهر بشكلٍ أدق، فإن بعض المنتجات أفضل من غيرها.



ولذلك ننصحكِ باستخدام كريم أساس غير لامع، وبدلاً من ذلك استخدام شيء يحتوي على «تركيبة حريرية»، وأن يكون خفيف الوزن وخالي من الزيوت ومُشبع بالجلسرين، ليساعد في ترطيب بشرتك أثناء استخدامه.



كما أن عليكِ الاستثمار في زيت جيد للوجه، والذي يمكن استخدامه في مظهر مكياجكِ الندي بالإضافة إلى روتين العناية ببشرتك، إلى جانب الهايلايتر السائل الذي يعد ضرورياً أيضاً.

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