طرق طبيعية لإصلاح شعركِ الدهني قبل العيد.. جربيها

الوكيل الاخباري - مع اقتراب فصل الصيف، وارتفاع درجة الحرارة، تتحول بشرتنا إلى أكثر دهنية، وكذلك الشعر أيضاً، حيث يتم إنتاج الزهم بشكل أكبر بفعل الحرارة المرتفعة.

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إذا كان شعرك دهنياً للغاية، حتى بعد غسله بالشامبو كل يوم، وعدم استخدام أي زيت، فمن الممكن أن يولد شعركِ الكثير من الزيت، ما يتسبب في أن تصبح فروة الرأس دهنية، لذا نستعرض بعض العلاجات البسيطة، لمساعدتكِ في التعامل مع الشعر الدهني.



طرق طبيعية لإصلاح الشعر الدهني:







1 . زيت شجرة الشاي:

قشرة الرأس تجعل الشعر دهنياً في بعض الأحيان، إذ تساعد الخصائص المضادة للفطريات لزيت شجرة الشاي في مكافحة قشرة الرأس والتحكم في الشحوم.

اخلطي 15 قطرة من زيت شجرة الشاي مع 30 مل من أي زيت حامل (مثل: زيت جوز الهند أو الجوجوبا)، وضعيها على فروة رأسكِ، انشريه بالتساوي على طول شعركِ، واتركيه لمدة ساعة على الأقل قبل غسله. يمكنكِ أيضاً وضع زيت شجرة الشاي مباشرة على فروة رأسكِ إذا لم تكوني حساسة له، ويمكنك استخدام هذا المزيج من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.



2 . خل التفاح:

خل التفاح حمضي بطبيعته، وقد يتحكم شطف شعركِ بالخل في الزهم الزائد، ويمكنكِ خلط 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح مع كوب واحد من الماء، وبعد غسل شعركِ بشامبو خفيف، نظفي الشعر بخل التفاح المخفف، واتركيه لبضع دقائق واشطفيه بالماء البارد. يمكنكِ القيام بذلك من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.



3 . زيت جوز الهند:

يعد تطبيق زيت جوز الهند قبل غسل الشعر بالشامبو طريقة رائعة لترطيب شعركِ دون جعله دهنياً، وزيت جوز الهند البكر خفيف، وله وزن جزيئي أقل، مقارنة بالعديد من الزيوت الأخرى، ويعطي شعرك اللمعان المطلوب، وبالتالي قد يساعد في منع إنتاج الزهم الزائد.



ضعي بعض زيت جوز الهند البكر على فروة رأسكِ، ثم قومي بتدليكه بحركة دائرية. اتركيه لمدة ساعة، واغسليه بمنظف معتدل، ويمكنكِ وضع الزيت مرة واحدة في الأسبوع.



4 . الألوفيرا:

يظهر الألوفيرا خصائص قابضة ومغذية كبيرة، بسبب تركيبته الغنية بالمغذيات، وقد يساعد أيضاً في دعم التحكم في زيت الشعر.



اخلطي من ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من الصبار مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، واخلطي هذا مع كوب من الماء، استخدمي هذا الخليط لشطف شعركِ بعد غسله بالشامبو، ويمكنك دمجه مرة واحدة في الأسبوع في روتين العناية بالشعر.



5 . ملح إبسوم:

ملح إبسوم مصدر غني بالمغنيسيوم، ويمكن لأيونات المغنيسيوم اختراق بصيلات الشعر بسهولة، وتشير بعض الأدلة القصصية إلى أن المغنيسيوم قد يساعد في تقليل التهاب فروة الرأس، وقد يمتص أيضاً الزهم الزائد الذي تفرزه فروة رأسكِ.



اخلطي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة من ملح إبسوم مع الشامبو، واغسلي شعركِ بهذا المزيج، دعيه يبقى على شعركِ لمدة 2 إلى 3 دقائق قبل الغسيل، ويمكنك القيام بذلك مرتين في الأسبوع، للحصول على نتائج أفضل.

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